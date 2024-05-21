Сальдо сравнил потерю Зеленским власти с его смертью

Президент Украины Владимир Зеленский (20 мая срок его полномочий истек) будет цепляться за пост президента до последнего, так как для него лишиться власти подобно смерти, заявил 21 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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