Дмитрий Васильев оценил дебют Плющенко-младшего в Анкаре

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о выступлении Александра Плющенко в юниорском Гран-при ISU в Анкаре.
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