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Царьград

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А Суджу взяла северокорейская армия: Индийские откровения, о которых не стоило бы говорить

А Суджу взяла северокорейская армия: Индийские откровения, о которых не стоило бы говорить

Индийские откровения поражают. Правду там мешают с ложью, и всё для того, чтобы принизить заслуги России.

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Комментарии
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Виталий Сорокин
Моди ещё та проститутка...Индусов столько лет имела (в прямом и переносном смысле) Англия, что до сих пор они не могут жить без &quot;хозяина&quot;...
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19 час.
николай лейчинский
Любопытно : этим - то чего понадобилось ..?!
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19 час.
Виталий Сорокин
Своих проблем мало...решили здесь приобрести!
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19 час.
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