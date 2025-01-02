Венесуэла обещает $100,000 за информацию о местонахождении Эдмундо Гонсалеса

Служба Венесуэлы предлагает $100,000 за сведения о местонахождении оппозиционера Эдмундо Гонсалеса. Президент Аргентины Хавьер Милей готовится к встрече с ним в Буэнос-Айресе, а прокуратура Венесуэлы продолжает расследование нарушений на выборах 2024 года.
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