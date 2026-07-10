Депутат от Польши публично разорвала в Европарламенте бандеровский флаг и сразу попала на «Миротворец»

В Европейском парламенте разразился скандал после того, как депутат от Польши Ева Зайончковская-Герник в ходе дебатов по Украине публично разорвала флаг украинских националистов, символизирующий ОУН* (Организацию украинских националистов) и УПА* (Украинскую повстанческую армию).