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Девушка

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Как выглядеть дорого в новогоднюю ночь: 10 ошибок, которые разрушают праздничный образ

Как выглядеть дорого в новогоднюю ночь: 10 ошибок, которые разрушают праздничный образ

Каждый декабрь я снова и снова сталкиваюсь с одним и тем же парадоксом. В предпраздничной суете мы тратим часы на выбор идеального платья, тщательно продумываем макияж, откладываем деньги на туфли, которые будут сиять не хуже елочных игрушек.

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