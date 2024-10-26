Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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SANA: Израиль нанес удары по военным объектам в Сирии

SANA: Израиль нанес удары по военным объектам в Сирии

Израильские вооруженные силы в ночь на субботу, 26 октября, нанесли удары и по территории Сирии. Ракетный удар ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) пришелся по некоторым объектам в южном и центральном регионе арабской республики.

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