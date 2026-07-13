Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства затребовал доклад по обращению жительницы Краснодарского края о ненадлежащем оказании медицинской помощи

Глава ведомства затребовал доклад по обращению жительницы Краснодарского края о ненадлежащем оказании медицинской помощи

В средствах массовой информации размещено обращение жительницы Краснодара к Председателю СК России. Женщина сообщает об осложнениях после плановой операции, проведенной в краевом медицинском учреждении, что потребовало повторного экстренного медицинского вмешательства и привело к тяжким последствиям.

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