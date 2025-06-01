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Крушение поезда в Курской области: восстановительные работы в разгаре

Крушение поезда в Курской области: восстановительные работы в разгаре

В Курской области товарный поезд сошёл с рельсов из-за обрушения моста, вызвав пожар локомотива. Инцидент привёл к травмам машиниста и потребовал участия двух восстановительных поездов для ликвидации последствий.

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