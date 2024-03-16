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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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МГИК: Более 3,1 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

МГИК: Более 3,1 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

В столице стартовал второй день выборов Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила журналистам, что в Москве уже более 3,1 млн человек отдали свой голос на выборах президента Российской Федерации.

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