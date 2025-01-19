Проход к пляжам в Сочи закрыт из-за надвигающегося урагана и шторма

Проход к пляжам в Сочи закрыт из-за надвигающегося урагана и штормаВ течение дня и вечера 19 января, а также ночью и утром 20 января 2025 года на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на северо-западный.