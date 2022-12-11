Анкалаев против Блаховича, Пимблетт победил Гордона и другие бои на UFC 282

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе проходит UFC 282. В главном событии вечера состоится бой за вакантный титул в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым (17-1) и Яном Блаховичем (29-9).
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