Дурова предложили номинировать на Нобелевскую премию после ареста во Франции

МОСКВА, 27 августа, ФедералПресс. Ректор Евразийского международного университета Константин Клименко предложил рассмотреть кандидатуру основателя Telegram Павла Дурова на Нобелевскую премию, несмотря на его задержание во Франции.
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