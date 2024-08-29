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Суд Крыма заочно приговорил примкнувшего к ВСУ россиянина к 18 годам колонии

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Верховный Суд Республики Крым заочно приговорил россиянина, вступившего в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима по уголовному делу о государственной измене (по ст.

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