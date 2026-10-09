В Минздраве ЛНР рассказали о количестве пострадавших от атак ВСУ за сутки

Директор департамента организации оказания медицинской помощи Минздрава ЛНР Максим Сидоренко рассказал о количестве пострадавших от атак ВСУ в Луганской Народной Республике, в том числе в результате вчерашнего удара по востоку Луганска.
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