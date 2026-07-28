Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры профессионализма российских бойцов в ходе СВО. Младший сержант Кирилл Сухов с подчинёнными в кратчайшие сроки отремонтировали повреждённые вражескими артобстрелами и ударами FPV-дронов оборудование и линии связи.
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