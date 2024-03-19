Французское воинское подразделение на Украине станет легитимной и приоритетной целью для российских Вооружённых сил.
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Французское воинское подразделение на Украине станет легитимной и приоритетной целью для российских Вооружённых сил.
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