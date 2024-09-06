Выборы в Москве начались в штатном режиме

Голосование продлится три дня — с 6 по 8 сентября В столице сегодня, 6 сентября, в 8:00 стартовали выборы депутатов МГД восьмого созыва и муниципальных депутатов в 8 округах ТиНАО, включая Бекасово, Вороново и Краснопахорский.