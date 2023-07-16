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РИА Новости: Киев лишится до $500 млн в месяц при разрыве зерновой сделки

С начала действия зерновой сделки Киев экспортировал зерна на 9,8 млрд долларов, в случае разрыва черноморской инициативы он будет терять до 500 млн долларов ежемесячно, следует из подсчета ,  основанного на данных ООН, Минсельхоза и таможни Украины.

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