Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

Владимир Соловьев

ВОТ, КОГДА ОКРАИННЫЕ "ДРУЗЬЯ" "ЗАМУЧАЮТСЯ ПЫЛЬ ГЛОТАТЬ", А ЭТО УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ С КАЗАХСТАНОМ, ТОГДА И ПОГОВОРИМ НА НАШИХ УСЛОВИЯХ. А СЕЙЧАС ТАДЖИКОВ - ТАДЖИКИСТАНУ: ВСЕХ ДО ЕДИНОГО, ВМЕСТЕ С ИХ ДРУЗЬЯМИ В РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ.