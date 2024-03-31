Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Пятнистый
    Ну ладно, там девчушка еще сопливая и пресыщенная славой, а это толи паталогическая предательница, толи от недоеба эт...Действующая журна...
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Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей

Сотни компаний, еще не так давно зарегистрированных на Западе, вернулись домой – в Россию. Этот процесс ускорился за последние месяцы – после вступления в силу новых законов, облегчающих переезд российского капитала на родину.

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Комментарии
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Виктор Шилин
Что уроды, задолбались 🖕 пыль глотать?
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14 час.
Владимир Соловьев
ВОТ, КОГДА ОКРАИННЫЕ &quot;ДРУЗЬЯ&quot; &quot;ЗАМУЧАЮТСЯ ПЫЛЬ ГЛОТАТЬ&quot;, А ЭТО УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ С КАЗАХСТАНОМ, ТОГДА И ПОГОВОРИМ НА НАШИХ УСЛОВИЯХ. А СЕЙЧАС ТАДЖИКОВ - ТАДЖИКИСТАНУ: ВСЕХ ДО ЕДИНОГО, ВМЕСТЕ С ИХ ДРУЗЬЯМИ В РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ.
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей&quot; - Что означает :  ВОЗВРАТ ПОД ЮРИСДИКЦИЮ РОССИИ  ЭТИХ АКТИВОВ((итогами 90-х   95 % Активов России(СССР) стали западными !!!).                                                                                                 Задача - 2 этап - НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ЭТИ АКТИВЫ НАРОДУ !!!      И это уже обязанность самого народа - если из населения (овечек которых пасут и стригут ) превратится в народ !
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11 час.

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