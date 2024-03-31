Сотни компаний, еще не так давно зарегистрированных на Западе, вернулись домой – в Россию. Этот процесс ускорился за последние месяцы – после вступления в силу новых законов, облегчающих переезд российского капитала на родину.
Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей
Комментарии
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Виктор Шилин
Что уроды, задолбались 🖕 пыль глотать?
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14 час.
Владимир Соловьев
ВОТ, КОГДА ОКРАИННЫЕ "ДРУЗЬЯ" "ЗАМУЧАЮТСЯ ПЫЛЬ ГЛОТАТЬ", А ЭТО УЖЕ СЛУЧИЛОСЬ С КАЗАХСТАНОМ, ТОГДА И ПОГОВОРИМ НА НАШИХ УСЛОВИЯХ. А СЕЙЧАС ТАДЖИКОВ - ТАДЖИКИСТАНУ: ВСЕХ ДО ЕДИНОГО, ВМЕСТЕ С ИХ ДРУЗЬЯМИ В РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ.
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
"Россия вернула с Запада активы на триллионы рублей" - Что означает : ВОЗВРАТ ПОД ЮРИСДИКЦИЮ РОССИИ ЭТИХ АКТИВОВ((итогами 90-х 95 % Активов России(СССР) стали западными !!!). Задача - 2 этап - НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ЭТИ АКТИВЫ НАРОДУ !!! И это уже обязанность самого народа - если из населения (овечек которых пасут и стригут ) превратится в народ !
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11 час.
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