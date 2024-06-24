Кадыров заявил, что "задержал" Вайханова и пригласил СБУ приезжать за ним

Глава Чечни Рамзан Кадыров шуткой отреагировал на информацию о возбуждении Службой безопасности Украины (СБУ) уголовного дела в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова.
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