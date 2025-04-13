В окружении телеведущего Дмитрия Шепелева заявили о его скорой свадьбе

Появились слухи, что гражданский муж Жанны Фриске собирается жениться на новой возлюбленной. После долгого романа 45-летний телеведущий Дмитрий Шепелев намерен узаконить отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой.
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