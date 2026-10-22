РЕН ТВ Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире в столичной многоэтажке. Об этом сообщили 22 октября в СК Москвы.
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