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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коваленко о Денисенко: «Ему нужно возвращаться в КХЛ. Возраст еще позволяет перезагрузиться. Было понятно, что он торопится с отъездом в НХЛ»

– Форварда Георгия Денисенко, который в свое время вместе с вашим сыном был звездой молодежного «Локо», в НХЛ перебрасывают с одного драфта отказов на другой.

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