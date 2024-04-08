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В Северной столице застолье петербуржцев перетекло в потасовку с ножом

В Северной столице застолье петербуржцев перетекло в потасовку с ножом

В Красногвардейском районе Петербурга во время распития спиртных напитков двое мужчин поссорились. В результате один из них был госпитализирован с ножевым ранением, а другого задержали сотрудники полиции.

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