В Северной столице застолье петербуржцев перетекло в потасовку с ножом

В Красногвардейском районе Петербурга во время распития спиртных напитков двое мужчин поссорились. В результате один из них был госпитализирован с ножевым ранением, а другого задержали сотрудники полиции.
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