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Зайон Уильямсон получил травму ноги на последних минутах матча с «Лейкерс»

Зайон Уильямсон получил травму ноги на последних минутах матча с «Лейкерс»

Форвард «Нового Орлеана» повредил левую ногу на последних минутах встречи плей-ин против «Лейкерс» (106:110), когда сравнял счет в проходе.

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