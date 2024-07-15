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Вынесен приговор отвратительной (во всех смыслах) извращенке-русофобке

Вынесен приговор отвратительной (во всех смыслах) извращенке-русофобке

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии проживающую в США журналистку Машу (Марию) Гессен по делу о фейках.

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HB
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ИН
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