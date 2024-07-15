Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии проживающую в США журналистку Машу (Марию) Гессен по делу о фейках.
Вынесен приговор отвратительной (во всех смыслах) извращенке-русофобке
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HB
Halszka Brzozowska
Chora psychicznie osoba
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17 час.
ИН
Ирина Некрасова
Типичное существо, искусственно выведенное на Западе для самоуничтожения человечества.
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11 час.
Алексей Тан
Этот народец, вероятно ни когда не имели и не делали КОЛОДЦА... и естественно им не знакома пословица.... -"Не плюй в колодец!... придётся, воды напиться.".
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10 час.
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