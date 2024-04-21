Хирург Аёзов на примере звезд объяснил, кому точно нужна подтяжка нитями

Тредлифтинг, или подтяжка нитями, — это одна из прогрессивных методик нехирургического омоложения. Считается, что она дает более выраженный результат по сравнению с большинством инъекционных и аппаратных процедур.
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