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Хирург Аёзов на примере звезд объяснил, кому точно нужна подтяжка нитями

Хирург Аёзов на примере звезд объяснил, кому точно нужна подтяжка нитями

Тредлифтинг, или подтяжка нитями, — это одна из прогрессивных методик нехирургического омоложения. Считается, что она дает более выраженный результат по сравнению с большинством инъекционных и аппаратных процедур.

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