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Задержаны украинские агенты, передававшие данные о защите Крымского моста. Видео

Задержаны украинские агенты, передававшие данные о защите Крымского моста. Видео

УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании двух агентов украинских спецслужб, которые занимались передачей информации о защите Крымского моста и других военных объектах в регионе.

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