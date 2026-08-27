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Мировое обозрение

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Размер госдолга Украины обновил исторический максимум

Размер госдолга Украины обновил исторический максимум

$214,18 млрд. Именно столько Украина теперь должна своим кредиторам. Это не просто цифра в таблице Минфина — это новый исторический максимум, который зафиксирован по итогам июля 2026 года.

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