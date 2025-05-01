В Петербурге 13-летний мальчик попал в реанимацию, отравившись популярным БАДом для похудения. Как стало известно Мойке78, мальчика госпитализировали днем 30 апреля.
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В Петербурге 13-летний мальчик попал в реанимацию, отравившись популярным БАДом для похудения. Как стало известно Мойке78, мальчика госпитализировали днем 30 апреля.