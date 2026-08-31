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Красный Север

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Полумарафон «Полярный круг» в Салехарде собрал 1300 участников

Полумарафон «Полярный круг» в Салехарде собрал 1300 участников

В Салехарде состоялся седьмой благотворительный полумарафон «Полярный круг». Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

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