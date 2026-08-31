Полумарафон «Полярный круг» в Салехарде собрал 1300 участников

В Салехарде состоялся седьмой благотворительный полумарафон «Полярный круг». Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым