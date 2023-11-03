Учёные нашли необычную причину появления диабета: Она буквально витает в воздухе

Грязный воздух повышает риск развития диабета, гласят результаты недавнего исследования. По оценкам ученых, на каждые 10 мкг/м3 прибавки среднегодового уровня PM2,5 риск развития диабета возрастал на 22%.
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