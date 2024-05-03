В МИД РФ прокомментировали отзыв статьи Reuters с интервью Кэмерона

Великобритания была вынуждена «дать заднюю» и призвать удалить скандальный материал, выпущенный агентством Reuters, в котором британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон говорит о праве Украины наносить удары по объектам на территории России.
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