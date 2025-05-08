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Царьград

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Киев получил ответ: русские удары "перепахивают" украинскую военную инфраструктуру

Киев получил ответ: русские удары "перепахивают" украинскую военную инфраструктуру

По оценке эксперта, удар по Киеву – возмездие за угрозы в адрес Москвы.Киевский режим получил ответ в виде превентивных ударов по объектам ВСУ.

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