Замглавы Роскосмоса Овчинников умер после тяжелой болезни

РИА Новости/Евгений Одиноков Заместитель генерального директора Роскосмоса Максим Овчинников скончался в возрасте 40 лет после тяжелой болезни, о чем 9 ноября говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
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