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В Словакии собрали €4 млн на закупку 2,7 тыс. снарядов для Украины

В Словакии собрали €4 млн на закупку 2,7 тыс. снарядов для Украины

Жители Словакии собрали €4 млн на закупку боеприпасов для Украины, этой суммы должно хватит на 2692 артиллерийских снаряда.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
При вторжении гитлеровских войск в Чехословакию в 1939-м единственным патриотом оказался капитан Павлик со своим подразделением! Вся страна с удовольствием легла под Гитлера и до мая 1945-го штамповали ему вооружение, чтобы убивать русских! К тому же вернулись и ныне, помогая новым нацистам с еврофюрерами во главе воевать с Россией!
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