Вячеслав Денисов

При вторжении гитлеровских войск в Чехословакию в 1939-м единственным патриотом оказался капитан Павлик со своим подразделением! Вся страна с удовольствием легла под Гитлера и до мая 1945-го штамповали ему вооружение, чтобы убивать русских! К тому же вернулись и ныне, помогая новым нацистам с еврофюрерами во главе воевать с Россией!