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Полмиллиона рублей за рождение сына. В Барнауле обсудили, как поддержать работников

Полмиллиона рублей за рождение сына. В Барнауле обсудили, как поддержать работников

В регионе внедряют корпоративный демографический стандарт В Барнауле прошло выездное заседание городской трехсторонней комиссии — встреча состоялась на площадке Алтайского краевого союза организаций профсоюзов.

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