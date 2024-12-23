Как защитить себя от нежелательных последствий застолья, правильно подготовить организм к праздникам и как восстановить силы после них? Новогодние праздники обычно связывают с приятными встречами, подарками, а также обильными застольями.
Подготовьте к праздникам печень!
Комментарии
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ГВ
Георгий Волегов
Как защитить печень? Просто не пить алкоголь. Алкоголь пьют для увеселения сердца, а не до упаду. Для увеселения сердца хватает 50 - 100 грамм водки или 200 грамм вина. Зачем много пить?
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12 час.
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