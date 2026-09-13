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Пенсия по старости идет к размеру 77 тысяч рублей в 2027 году

Пенсия по старости идет к размеру 77 тысяч рублей в 2027 году

Максимальный размер страховой пенсии по старости в России в 2027 году может превысить 77 тысяч рублей.

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