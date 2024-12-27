На трассе Р-22 «Каспий» произошло массовое ДТП с участием трёх фур и автомобиля На 725-м километре трассы Р-22 «Каспий», соединяющей Москву и Волгоград, произошло массовое ДТП с участием трёх фур и легкового автомобиля.