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Фонбет Чемпионат КХЛ. «Авангард» в гостях у «Трактора», «Металлург» примет «Нефтехимик», «Салават» сыграет со «Спартаком», «Локомотив» против «Барыса»

Продолжается Фонбет Чемпионат КХЛ. 20 сентября «Трактор» примет «Авангард», «Металлург» сыграет с «Нефтехимиком», «Салават Юлаев» будет противостоять «Спартаку», «Локомотив» встретится с «Барысом».

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