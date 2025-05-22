Виктория Боня призналась, что многие участники восхождения на Эверест погибли

Телеведущая Виктория Боня поделилась уникальным опытом, который навсегда изменил ее внутренний мир. Модель уверяет, что вновь ощутила невероятную силу духа и достигла своей главной мечты — покорила Эверест.
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