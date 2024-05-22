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Одиннадцать стран Евросоюза признали Палестинское государство. Израиль ответил молниеносно

Одиннадцать стран Евросоюза признали Палестинское государство. Израиль ответил молниеносно

Палестинское государство признано на настоящий момент 11 странами Евросоюза. Израиль отреагировал молниеносно - послы отозван из Ирландии и Норвегии.

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