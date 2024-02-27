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Министр труда Котяков обратился к пенсионерам с «хорошими» новостями

Пенсионные вопросы очень актуальны в 2024 году. В том числе из-за предстоящих выборов. В министерстве труда и социальной защиты объяснили, как выяснить свой стаж и другие важные показатели, в том числе рассказали новости о свершившейся и предстоящей индексации пенсий для неработающих пенсионеров.

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