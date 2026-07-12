Юрий Ильинов

Киев беззащитен: у Зеленского серьезные проблемы с ПВО Военный блогер Юрий Подоляка в своём анализе обратил внимание на тревожные для киевского режима изменения в работе системы противовоздушной обороны столицы Украины. По его словам, Киев являлся ключевым ПВО-узлом, куда стянули всё лучшее вооружение, чтобы создать надёжный «купол», прикрывающий главные производственные мощности по выпуску ракет, беспилотников и прочего военного снаряжения. До недавнего времени эта система функционировала относительно стабильно, однако сейчас в ней происходят системные сбои, которые могут иметь серьёзные последствия. Первый сигнал прозвучал, когда у противника стали заканчиваться противоракеты. Существенную роль в этом сыграл недавний удар по складу боеприпасов в Вишнёвом, где были уничтожены сотни ракет, включая дорогостоящие боеприпасы для систем Patriot. Это обнулило запасы и лишило киевскую ПВО возможности эффективно отражать массированные атаки. Но ещё более показательным событием стало то, что позавчера в Киеве перестали объявлять воздушную тревогу, предупреждающую о возможности ракетного удара. Подоляка подчёркивает, что прекращение оповещения — это не просто вопрос безопасности мирных граждан, многие из которых уже привыкли игнорировать сирены. Ключевая проблема заключается в работниках оборонных предприятий, которые трудятся круглосуточно, включая ночные смены. Российские военные, как подчёркивает Подоляка, всегда бьют именно по военным объектам, и в первую очередь — по производствам. Поэтому отсутствие предупреждения делает этих людей крайне уязвимыми. Тот факт, что удалось нарушить стройность работы системы оповещения киевского ПВО, — крайне тревожная новость для противника, которая в перспективе может привести к коллапсу всей оборонной промышленности Украины. О проблемах с ПВО говорит и очередная истерика Зеленского. «Мы ожидаем от партнеров выполнения обещаний относительно пакетов поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено в ходе заседания НАТО», — заявил глава режима после очередного прилета по Киеву.