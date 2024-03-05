В Смоленске прошел межрегиональный турнир по каратэ в честь 90-летия Юрия Гагарина

В Смоленске в рамках спортивного направления конкурса «Единой России» «Знаете, каким он парнем был!» прошел турнир по каратэ, в котором участвовало около 150 юных спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет из Смоленской и Брянской областей, а также города Москвы.