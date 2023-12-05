Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Стена Зеленского. Киев намерен возвести оборонительный вал от России

Стена Зеленского. Киев намерен возвести оборонительный вал от России

Киев прекрасно понимает, что оборона ВСУ дышит на ладан. Если поток западных вооружений уменьшится еще сильнее, то нынешней зимой передние линии украинской армии могут быть прорваны в нескольких местах, и тогда остановить наступающую российскую армию ВСУ уже не смогут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх