Стена Зеленского. Киев намерен возвести оборонительный вал от России

Киев прекрасно понимает, что оборона ВСУ дышит на ладан. Если поток западных вооружений уменьшится еще сильнее, то нынешней зимой передние линии украинской армии могут быть прорваны в нескольких местах, и тогда остановить наступающую российскую армию ВСУ уже не смогут.
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