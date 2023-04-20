Отремонтировав капитально свою квартиру, каждый хозяин хочет в ней удобно и комфортно расположить мебель

﻿﻿Каждый хозяин после капитального ремонта своей квартиры хочет легко и удобно расставить в ней мебель? Как же тогда грамотно расставить мебель на ограниченной площади, где живет вся семья? Для этого нужно правильно продумать интерьер своей квартиры, от прихожей до кухни.