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Отремонтировав капитально свою квартиру, каждый хозяин хочет в ней удобно и комфортно расположить мебель

Отремонтировав капитально свою квартиру, каждый хозяин хочет в ней удобно и комфортно расположить мебель

﻿﻿Каждый хозяин после капитального ремонта своей квартиры хочет легко и удобно расставить в ней мебель? Как же тогда грамотно расставить мебель на ограниченной площади, где живет вся семья? Для этого нужно правильно продумать интерьер своей квартиры, от прихожей до кухни.

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