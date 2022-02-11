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Татьяна Тарасова: «В индивидуальном соревновании Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки, как в командном турнире. Нужно кататься стабильно и радостно»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от выступления российского танцевального дуэта Виктория Синицина – Никита Кацалапов на Олимпиаде в Пекине.

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